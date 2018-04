BMW doet retro op 2 wielen met R 5 Hommage

Door: BV

Het zijn niet alleen auto’s die in de kijker worden gezet op het Concorso D’Eleganza Villa d’Este. Ook wat minder dan 4 wielen heeft is er welkom. BMW zet er zo zijn BMW R 5 motorfiets nog eens in de kijker. Die werd van de jaren dertig tot een eind in de jaren vijftig gebouwd en was erg succesvol. Z’n design beïnvloedde het ontwerp van motorfietsen van het merk erg lang.

BMW R 5

De originele R 5 was zo’n 24pk sterk en was in staat om snelheden tot 135km/u te halen. Tegenwoordig lijkt dat niet veel, maar destijds was het een krachttoer. De prestaties evenaarden immers die van een 750cc motorfiets, maar het tweecilinderblok van de R 5 had maar 500cc.

De R 5 Hommage op Villa d’Este maakt gebruik van een origineel motorblok. Tegenwoordig zo goed als onvindbaar. En om het allemaal wat interessanter te maken, heeft BMW er een compressor bovenop gevezen. Over de prestaties zegt BMW niets. Dat er een hele hoop werk in de afwerking kroop, hoeft het merk dan weer niet te zeggen. Dat zie je zo. Het blinkende metaal is bijna allemaal hoogglans gepolijst aluminium. Productieplannen zijn er niet, maar er zijn bedrijfjes genoeg die je zo’n creatie na zullen bouwen als je maar genoeg euro’s achterlaat.