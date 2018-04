300 miljoen voor groene taxi's in Londen

Door: BV

We kennen de Londense taxi allemaal. Die zwarte, bolle en retro aandoende creaties zijn een symbool voor Engeland. Maar het bedrijfje dat ze bouwt - toepasselijk London Taxi’s geheten - is al een tijd in Chinese handen. Geely dicteert er de wet, net als bij Volvo. Dat die taxi’s in de toekomst best almaar groener moeten worden weet inmiddels zelfs het kleinste kind.

Daarom investeert London Taxi Company 300 miljoen pond in een onderzoekscentrum. Dat moet elektrische of hybride taxi’s opleveren. Over de aandrijflijn doen de Chinezen nog héél geheimzinnig. Ze willen alleen kwijt dat de batterijen de Taxi voor een ‘aanzienlijke’ tijd voort kunnen bewegen.

De centen komen van subsidies en zogeheten ‘groene obligaties’. Die geeft het bedrijf uit voor investeerders die hun centen alleen in vergroening willen steken. Maar 300 miljoen om alleen onderzoek naar taxi’s te voeren? Zou daar niet wat ontwikkeling voor Geely en misschien zelfs Volvo in zitten? Het is handig als je dat in de schoot van een kleine onderneming kan dumpen. Als die dan toch failliet gaat, hebben de andere de kennis voor niets gekregen. GM deed dat bijvoorbeeld bij Saab. Dat liet het opdraaien voor de ontwikkeling van turbotechnologie en zelfs de complete Cadillac BLS.