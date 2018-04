Afgedankte accu Nissan Leaf gaat Tesla achterna

Door: ADD

Nissan en het energiebedrijf Eaton hebben samen een batterij voor particuliere woningen ontwikkeld. Op zich niets nieuws. Tesla biedt momenteel ook al batterijen voor "huishoudelijk gebruik" aan, maar het bijzondere aan Nissans samenwerking zit hem in de accucellen. Die zaten namelijk eerder al eens in een Leaf.

Met het project proberen Nissan en Eaton iets te doen aan een van de minder bekende problemen van e-mobiliteit. De accu van een elektrische auto wordt namelijk al afgeschreven als die nog 70 tot 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit heeft. Maar is het is niet omdat ze voor de auto onbruikbaar geworden is dat zo'n batterij geen dienst meer kan doen.

Besparen op je elektriciteitsfactuur

Een mogelijke scenario zou kunnen zijn voor de opslag van groene stroom. En dat is exact wat het toestel dat de naam "xStorage" kreeg, wil doen. Als er volop stroom uit zonne- of windenergie beschikbaar is, wordt de batterij opgeladen. Als daarna de energiekosten stijgen, kan de opgeslagen elektriciteit weer vrijkomen. Tijdens een stroomstoring zou het apparaat ook zijn nut kunnen bewijzen. Of klanten kunnen de energie opslaan om die nadien aan het net te verkopen.

Het toestel dat je via je smartphone kan bedienen is ongeveer een meter hoog, zo'n halve meter breed, nauwelijks een hand dik en bestaat volledig uit gerecycleerde accu's. Het biedt een opslagcapaciteit van 4,2 kilowatt-uur (kWh).

Vanaf september 2016 gaan de orderboeken voor de xStorage open. De prijs zal zo'n € 4000 bedragen en dat is inclusief de bedrading en installatie door een technicus. De twee partners gaan ervan uit dat ze de komende vijf jaar meer dan 100.000 stuks van het toestel zullen verkopen.