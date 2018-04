Waarom Fiat in Duitsland op het matje wordt geroepen

Door: BV

Fiat werd bij de Duitse overheid ontboden in een onderzoek naar gesjoemel met uitstootcijfers. De Italianen stuurden hun kat, met de melding dat het z’n auto’s certificeerde in thuisland Italië en dat het dus geen uitleg verschuldigd was in andere landen. De instanties daar zijn niet te spreken over de weerbarstige houding van het Italiaanse merk. En wellicht zijn daarom nu resultaten van een Duits onderzoek ‘uitgelekt’.

Het NOx-probleem

NOx is de uitstootcomponent waar heel wat autobouwers tegenwoordig het hoofd over breken. In tegenstelling tot CO2 is dat een voor de mens erg schadelijke stof die onder meer inwerkt op de luchtwegen (maar CO2 wordt met de vinger gewezen voor de klimaatsopwarming). En het probleem is dat wanneer autobouwers motoren maken met een arme verbrandingsmengeling om de CO2-uitstoot omlaag te halen, de uitstoot van NOx (of stikstofoxiden) automatisch veel groter wordt. Het reduceren en filteren van de NOx is een omslachtige, ingewikkelde en dure aangelegenheid.

Tot 10x te veel NOx

Waarom we dat even aanstippen? Wel, volgens Bild am Sonntag - en dat is toch geen roddelblaadje - is uit tests gebleken dat het filtersysteem van onderzochte Fiats (over welke modellen het gaat is nog onbekend) na exact 22 minuten uitvalt. En dat zou alles te maken hebben met het feit dat de homologatiecyclus precies… 20 minuten duurt. Het blad beweert dat de Italianen daarom boter op het hoofd hebben en de overheid wil wel eens van Fiat zelf horen hoe dat nu juist zit.