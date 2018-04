Eén keer Skoda Rapid Coupé

Door: BV

Skoda heeft een eigen vakschool. Dat lijkt een leuke plek te zijn om te studeren. Hoe vaak krijg je immers de kans om een eigen model-afgeleide te bedenken en te bouwen?

De 4 meisjes en 22 jongens in het opleidingsprogramma van Skoda hebben een half jaar gewerkt aan deze Atero gedoopte creatie. Dat is een Coupé op basis van de Skoda Rapid Spaceback. Alle werkzaamheden zijn door de studenten zelf uitgevoerd, maar de ingenieurs van Skoda hielden natuurlijk wel een oogje in het zeil.

De Rapid Spaceback voorbij

Het resultaat doet slechts in weinig denken aan de donorauto. Zo werd de B-stijl verder naar achteren geplaatst, de C-stijl behoorlijk aangepast en het dak loopt veel eerder en veel steiler af naar beneden. Uit de accessoires-catalogus werd de nodige opsmuk gekozen en knalrood gespoten. Dat contrasteert mooi met de diepzwarte lak van de carrosserie.

Technisch gelijk

Motorisch gezien is de Atero niet anders dan een originele Rapid. Onder de kap ligt een 1.4 TSI met 125pk. Wel laten de studenten weten dat ze aan het onderstel hebben gesleuteld, 18 inch lichtmetaal van de Octavia hebben gemonteerd en de sportkuipen moeten eveneens bijdragen aan de sportieve beleving.

Niet voor het eerst

Dit is niet het eerste project uit handen van Skoda's interne opleiding. In 2014 creëerde een groep jongelui de CitiJet en een jaar later zag de Funstar Pickup het levenslicht.