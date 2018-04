Criminele bende steelt enige Lada Xray

Door: BV

Lada komt met een SUV voor het compacte segment op de markt. Ja, de Russen ruilen massaal hun lelijke vierdeursmodellen in voor exemplaren die wat hoger op poten staan. Of op z’n minst doen alsof. Net als in Europa trouwens. Het nieuwe model heet Xray en wordt rond deze tijd gecommercialiseerd. Het staat op het B0 platform van de Renault-Nissan-alliantie dat de grootste Lada-aandeelhouder is. Maar Lada zelf heeft maar één showauto van de Xray. Die wordt het land rondgevoerd om op lanceerevenementen klanten te overhalen. Tenminste, dat was de bedoeling. Want dat ene exemplaar is nu gestolen uit de fabriek van AvtoVAZ in Togliatti.

Georganiseerde criminaliteit

Een bende in de georganiseerde criminaliteit (lees: mafia) wordt verantwoordelijk geacht. Er zijn enkele aanhoudingen verricht, maar voorlopig is er van de auto geen spoor. Overigens zijn ze bij AvtoVAZ op vlak van diefstallen wel wat gewend. Er verdween onlangs nog voor € 250.000 aan onderdelen. En ten tijde van het communisme smokkelden werknemers hele auto’s in onderdelen naar buiten. Ze katapulteerden stukken over de omheining, voerden ze via de afwatering en riolering mee en smokkelden ze onder hun kledij.

Ook voor Europa

De Xray, die uitsluitend met benzinemotoren wordt gebouwd, hoort later dit jaar ook in Europa gecommercialiseerd te worden. Hoe de verdeling zal verlopen is echter nog niet bekend.