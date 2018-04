Duitsland wil 1 miljoen EV’s tegen 2020

Door: BV

Duitsland moet massaal aan de elektrische auto. Nuja, massaal. Tegen 2020 moet 2% van het bestaande wagenpark er bestaan uit elektrische voertuigen. Dat komt neer op ruwweg 1 miljoen elektrische auto’s, gezien er in Duitsland zo’n 45 miljoen auto’s rondbollen.

Steunmaatregelen

Wie in Duitsland een plug-in-hybride zal kopen, mag rekenen op een tegemoetkoming van € 3.000. Een elektrische auto levert je nog € 1.000 extra op, terwijl het opladen van de auto op het werk bijvoorbeeld ook een stuk voordeliger wordt. En als kers op de slagroomtaart zal de eigenaar van een EV ook 10 jaar lang geen belastingen op z’n auto moeten betalen. Dat laatste geldt overigens ook voor wie er al een stekkerauto heeft. Wie de voordeelmaatregelen in eigen land nog eens op een rijtje wil zien: die staan hier.

Hoe zal Duitsland dat aantal halen?

Het land rekent in elk geval niet alleen op particuliere aankomen. De verschillende Duitse overheidsinstanties hebben al zo’n 50.000 plug-in-hybrides en elektrische auto’s in bedrijf. En daar komen er de komende vier jaar elk jaar liefst 100.000 bij. De autoconstructeurs zijn in hun nopjes met de extra steun.