Audi bindt strijd aan tegen allergieën

Door: BV

We moeten hier bij Auto55.be nogal wat persconferenties doorstaan. Babbeluurtjes die de jongste tijd almaar minder om het lijf hebben en waar ingenieurs en technici die kwamen uitleggen waarom een motor zus of zo werd geïnjecteerd plaats hebben geruild voor marketingjongens die een exposé geven over de benaming van de lakkleuren. Zelden wordt daar nog echt iets onthuld.

Wat filtert de pollenfilter?

Maar niet eens zo lang geleden was er wél één, toen werd met veel tamtam een pollenfilter voorgesteld. Ja, een pollenfilter. Die dingen die al 10 jaar in bijna elke auto zitten om ervoor te zorgen dat je neus niet gaat kriebelen. Uiteraard merkte één van de aanwezigen op dat er aan zo'n ding niets nieuws was, waarop de fabrikant doodleuk toegaf dat ze niet werkten. “Die pollen zijn veel te klein, dat vliegt er gewoon door" klonk het toen. Maar er was wel het heuglijke nieuws dat er nu een filter was die het wél doet. Tenminste, zo wordt beweerd.

Audi introduceert nu een nieuwe filter op de A1, A3, Q3 en TT. De aanstormende nieuwe Audi Q2, waarvan we je nog deze zomer een gedetailleerde test serveren, is het eerste nieuwe Audi-model dat er van meet af aan mee is uitgerust.

Belangrijker lijkt ons de mogelijkheid om de filter op reeds geleverde auto’s te laten installeren bij een periodiek onderhoud. Daarvoor moet niets veranderd worden. Zo kan je alsnog een pollenfilter krijgen die doet wat op de verpakking staat.