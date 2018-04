Nieuwe Mercedes-benzines met partikelfilter

Door: BV

Diesels hebben een partikelfilter. Die houdt de fijne deeltjes tegen die gevormd worden tijdens de verbranding. Dat diesels daar last van hebben heeft te maken met hun uiterst fijne verneveling in directe injectie onder hoge druk. Maar meer en meer benzinemotoren maken gebruik van gelijkaardige technologie en bijgevolg worden partikels ook daar een probleem.

Fijne stofdeeltjes bij benzinemotoren

Momenteel is het aantal benzinemotoren met een partikelfilter op één hand te tellen. Maar z’n komst is onafwendbaar. De jacht op meer efficiëntie is nog niet afgeblazen en uitstootnormen zullen eender welke ontsnappingsroute afsnijden. Het valt te verwachten dat de premium-merken ook in deze hun voortrekkingsrol zullen spelen. Mercedes is alvast de eerste die aankondigt ze op grote schaal in te zullen bouwen. Dat maakt deel uit van een investeringsprogramma in een nieuwe generatie motoren. Daar pompt Mercedes 3 miljard in.

De eerste motor uit dat programma is inmiddels voorgesteld. Dat is de viercilinder diesel die debuteerde in de E-Klasse.