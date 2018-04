Ferrari maakt MM Speciale van 'oude' 458

Door: BV

Ferrari had al een 488 GTB. De opvolger van de 458 zeg maar. Altijd met een turbomotor. En nu komt er dus toch nog een 458 MM Speciale. Waarom? Omdat zo’n tot 9.000 toeren schreeuwende atmosferische V8 een andere sensatie biedt, waar nog heel wat fans voor te vinden zijn. Begrijpelijk. Wie ‘m wil, is maar meteen bereid er z’n broek voor af te steken, want dat Ferrari in dat geval van z’n klanten de maximale inspanning vergt, is een publiek geheim. Dat het weinig uitmaakt, want dat deze juweeltjes alleen maar duurder worden als je ze spaarzaam gebruikt en voldoende geduld oefent, evenzeer.

Geen half werk

Er was natuurlijk al een ‘gewone’ 458 Speciale. De MM doet niets aan het motorvermogen, maar heeft louter stilistische implicaties. Met andere woorden: de 458 Speciale was zo snel uitverkocht dat Ferrari denkt het nog eens over te kunnen doen. Maar je moet het Ferrari nageven, er is geen half werk verricht. Het design is nog snediger. Er is een 'viziereffect' voor de raampartij, een lagere daklijn, nieuwe luchtinlaten achter en de middensectie loopt vloeiender over in de achterpartij. Aan de voorzijde herken je de 458 nog het meest, maar ook hier is het koetswerk aangepast. Zo zijn de radiators steiler en dichter bij elkaar gepositioneerd. En nu weten we ook wat de mysterieuze Ferrari in deze spyshots was.