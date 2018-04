Holden Commodore gaat eruit met meer dan 600pk

Door: BV

De Holden Commodore, dat is zoiets als de Australische Opel Vectra. Alleen… op echt Australische leest geschoeid. Dus flink uit de kluiten gewassen en indien gewenst ook te krijgen met een V8. Een hele dikke V8, want de GTS op deze afbeeldingen heeft een V8 uit de Corvette in de neus.

GM trekt de stekker uit de Australische productie van Holden. Binnenkort moeten de tegenvoeters het stellen met verklede versies van GM-producten die ook elders te koop zijn. Deze Opels bijvoorbeeld. Maar voor het doek definitief valt, wordt er nog één keer zot gedaan.

Hoe dat concreet in z’n werk gaat? Wel, je neemt een Corvette motor en lepelt die in de Commodore. Al eens gedaan, denk je? Ja… maar niet de LS9-motor uit de Corvette ZR1. Die heeft immers niet alleen 6,2l slagvolume, maar er zit ook nog eens een compressor bovenop. Goed voor meer dan 600pk.

Die Commodore, waarvan de naam voorlopig nog onbekend is, wordt vanzelfsprekend erg exclusief. GM Australia zal er naar verwachting minder dan 250 stuks van bouwen. In vergelijking met de hier afgebeelde GTS wordt het wel een dure vogel. Voor minder dan 100.000 Australische dollars is die van jou. De feesteditie zal nog eens 65% duurder worden.