Frankrijk flitst je arm deze zomer

Door: BV

Wie deze zomer naar of door Frankrijk op reis gaat, let maar beter op de stand van het gaspedaal. Dat laat mobiliteitsorganisatie Touring weten. Franse flitsboetes vinden al geruime tijd de weg naar de Belgische brievenbussen en de politie in ons zuidelijke buurland is vastbesloten om de automobilist die te snel rijdt zo veel mogelijk op het vel te zitten. Afgelopen jaar werden al 124.980 Belgen geflitst tijdens hun zomervakantie. In 2013 waren dat er nog minder dan 100.000.

Zelfs valse radarcontroles

Frankrijk staat vol met vaste radars, die evenwel netjes door een bordje worden aangekondigd. Meer dan 3.600 zijn er. Daarnaast breidt de politie er het aantal anonieme flitswagens fors uit. Van 280 naar 380. Er zijn ook 80 plaatsen waar trajectcontrole geldt. En alsof dat nog niet genoeg is, worden ook meer dan 100 zogeheten superflitspalen ingezet. Dat zijn grote grijze containers (ook de Belgische overheid heeft er enkele) die verschillende rijstroken tegelijk controleren. Niet zelden bij wegenwerken. Tegen dat je ze ziet, is het te laat. Maar wacht, we zijn nog niet rond. Er werden ook ruim 500 vaste radars geïnstalleerd die in beide richtingen kunnen flitsen. Met dubbel zo veel rendement dus.

En dan is er nog het toetje op de slagroomtaart: de Fransen hebben 3.500 namaak-radars laten maken. Die zullen her en der verdekt opgesteld worden. Om de bestuurders te sensibiliseren klinkt het. Wie er natuurlijk niet te snel rijdt, heeft niets te vrezen. Dat controles heilzaam zijn voor de staatskas, dat weten ze in ons land ook.