Parijs verbiedt auto's van voor 1997 en dat is slechts het begin

Door: BV

Het is weer even modieus voor grote steden om wat oudere auto’s de toegang te ontzeggen. Parijs doet het ook. Vanaf volgend jaar mag een auto van meer dan 20 jaar niet meer de stad in. Wie dan een auto heeft van voor 1997 kan hem niet meer gebruiken. Volgens de Franse krant Le Monde is dat zo’n 10% van het wagenpark. De lichtstad wil dan ook geen motorfietsen van voor 1999 meer zien rondrijden.

Veel strenger vanaf 2020

Drie jaar later, in 2020, zal de overheid de restricties verder aanscherpen. Dan zal een auto minstens van 2011 moeten zijn.

Toch niet zo radicaal

Oldtimer- en youngtimerliefhebbers die hun auto niet gebruiken voor woon-werk-verkeer, maar ze vooral houden voor recreatie, hoeven nog niet meteen te wanhopen. Tijdens weekends zullen bovenstaande beperkingen niet geldig zijn.