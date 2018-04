Stoerrr: Mercedes G 350d Professional

Door: BV

Dat de Mercedes G-Klasse nog één van de weinige overblijvende échte terreinwagens is, dat weten de meesten wel. Met z’n starre assen voor- en achteraan kan hij op terrein z’n wielen ver uitsteken en bovendien beschikt hij over een reductiebak en zo maar eventjes 3 vergrendelbare differentiëlen. Sterk spul. Maar tegelijk voorziet Das Haus zo veel mogelijk snufjes, gadgets en luxe. Lange tijd was er een (veel minder gekende) professionele versie die van al die opsmuk niets moest weten. Die verdween evenwel enkele jaren geleden uit de catalogus. Maar hij is terug! En meteen is de G nog een stuk cooler.

Onder de kap zit een drieliter zescilinder diesel die 245pk en 600Nm koppel geeft, gecombineerd met een automaat met zeven verzetten. Het interieur wordt ten dele overgenomen van de G-met-snufjes omdat het nu eenmaal duurder zou zijn om een andere binnenkant te ontwerpen. Maar de extra’s, die vind je hier niet meer.

Wie koopt de G 350 d Professional

Historisch gezien vormde de professionele G al de basis voor een hele reeks legervoertuigen, maar ook overheidsinstanties en andere professionele gebruikers zijn welkom. En hoewel de Duitsers het niet met zoveel woorden zeggen, zal het ze ook aan de gewone particulier uitleveren als die daar expliciet om vraagt. De G 350 d is (in Duitsland) te koop vanaf € 79.968 en bij ons wordt dat wellicht nauwelijks meer. Ter vergelijking: voor een gewone G moet je in ons land minstens € 94.985 neertellen.