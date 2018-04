Voor nostalgische racefreaks: Autodromo Group B Evoluzione

Door: BV

Er is een innige band tussen de wereld van de automobiel en die van horloges. Niet onlogisch, want in beide waren nogal wat zielen rond met een liefde voor techniek. Bij sommige horlogemerken is die band al wat intiemer dan bij andere. En als je Autodromo heet, dan weet je dat je het helemaal van de link met de vierwielers moet hebben.

Group B Evoluzione

De Autodromo Group B Evoluzione klinkt als een rallyklasse omdat hij rechtstreeks verwijst naar de rallymonsters in diezelfde raceklasse. Die gigantische snelle racers die na enkele spectaculaire crashes verboden werden, maar eveneens legendarisch werden. Het horloge zelf is in een vormgeving die begin jaren tachtig populair was en de bandjes zijn verwijzingen naar de kleuren van legendarische teams van weleer. We reiken de overbekende Martini-kleuren aan, maar wie spot ook de andere teams?

De oplage is gelimiteerd op 200 stuks en ze kosten zo’n € 1.000.