Heibel in China door seksistische parkeerplaatsen

Door: BV

China is niet meteen een democratie. Of een land dat intellectuele eigendomsrechten respecteert. Of mensenrechten. Maar we wijken af, nog voor we goed en wel begonnen zijn. Geen democratie dus, en dat betekent dat je je als bestuurder niet altijd even goed moet verantwoorden. Maar dat je kritiek zal moeten slikken als je roze parkeerplaatsen laat aanleggen die enkel voor vrouwen zijn bestemd, kan je zelfs in een autoritair regime verwachten. En we hebben het hier niet om de handige plaatsjes voor verse mama’s. Nee, het gaat om extra grote parkeerplaatsen die er zijn omdat vrouwen "nu eenmaal minder goed kunnen parkeren".

De sociale media staan er zoals verwacht in rep en roer. Maar de besluitnemer verdedigt zich. Die zegt dat onder meer in Zuid-Korea en Duitsland duizenden specifieke parkeerplaatsen voor vrouwen zijn en dat deze goed onthaald worden.