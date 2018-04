51 man neergebliksemd op Nürburgring

Door: BV

Zoals zovele omlopen, is de Nürburgring niet louter het terrein van auto-escapades. Het legendarische circuit huisvest ook een rockfestival dat toepasselijk Rock am Ring heet. Dat festival moest vrijdagavond stilgelegd worden na dat de 90.000 bezoekers er onweer met talloze blikseminslagen, regen, donder en hagel over zich heen kregen. Er vielen 51 gewonden, waarvan 15 ernstig. Twee onder hen moesten zelfs gereanimeerd worden. Normaliter liep het festival op zaterdag gewoon door, maar de organisatie besliste uiteindelijk toch deze editie vroegtijdig te beëindigen. Het risico op extreem weer week immers niet.