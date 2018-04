Morgen is de Mercedes E-Klasse Break er

Door: BV

Maandag presenteert Mercedes de break van de nieuwe E-Klasse. Er wordt op de valreep nog even over opgewarmd. En daarbij krijg je eigenlijk al zo ongeveer alles te zien wat er toe doet. De daklijn, het interieur en de koffer. Wat er dan nog achterblijft? Wel, cijfertjes. Zo zien we wel een mooie egale laadruimte, maar het is niet zeker of die het 695l grote stouwvolume van z’n voorganger evenaart.

Volgens de geruchten levert de break wat in ten voordele van een aantrekkelijkere lijn. Een totaalbeeld zit er nog niet bij, maar het ligt inmiddels in de lijn der verwachtingen dat je met het blote oog nauwelijks verschil zal zien met de break van de C-Klasse.