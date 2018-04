Wauw, 110pk in een Renault Twingo

Door: BV

Nog voor Renault de jongste Twingo-generatie officieel onthulde, was het er met de TwinRun concept car. Een smakelijk ding dat van ver en van dicht rook naar alle leuke Renaults uit het verleden. En nog het meest naar dat van de Renault 5 Turbo. Maar natuurlijk was het productiemodel heel wat braver. Met deze nieuwe Twingo GT komt het merk echter al heel wat dichter in de buurt. Dankzij een aangepaste styling, geïnspireerd op bovenstaande concept, en 20 extra pk’s.

Harde werker

De amper 898cc grote driecilinder krijgt er 20pk bij en wekt nu 170Nm op. Cijfertjes die lang niet toevallig in de buurt liggen van de Brabus-variant van de technisch identieke Smart Forfour. Over de prestaties geven de Fransen zelf nog geen piep, maar we doen al even een gokje: 10 tellen voor de honderdsprint en 180km/u als top.

Stuurpret?

De Twingo heeft omwille van de samenwerking met Smart tegenwoordig de motor boven z’n aangedreven achteras. In de juiste omstandigheden kan dat heel wat stuurpret opleveren. Bij de huis-tuin-en-keuken versies moet je er lang en hard naar zoeken. Maar hier belooft het bedrijf een aangepast onderstel en een specifieke afstelling van het ESP (uitschakelbaar alsjeblieft Renault!).

Oranje graag

Om die extra paarden te kunnen huisvesten, wordt er verbouwd. Er is specifiek 17” lichtmetaal, er zijn aangepaste luchtinlaten, een dubbele uitlaat, speciale striping en de aan de Twingo GT voorbehouden kleur Piment Orange.