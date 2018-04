Ferrari LaFerrari Spider lekt in het klein

Door: BV

Niemand hoeft er nog aan te twijfelen dat Ferrari met een LaFerrari Spider zal komen. De afgelopen weken waren de geruchten al bevestigd en nu is de dakloze telg er al helemaal. Hij is gelekt als miniatuur. Dat wordt zo stilaan een traditie in de autosector. Het overkwam al onder meer de Volvo V90 en de Mercedes E-Klasse Break (bij de facelift van de vorige generatie). Dat komt natuurlijk omdat moderne marketingboys, die meestal niet geleerd en gelooid zijn in de autosector, maar tegenwoordig worden weggeplukt in ‘moderne’ sectoren als mode of elektronica, het zo belangrijk vinden dat je zo’n schaalmodel al op de dag van de lancering kan aanbieden. En omdat die dingen bijna altijd in China gemaakt worden, is het resultaat voorspelbaar.

Dat alles doet natuurlijk weinig of niets af aan de Ferrari met 6,3l V12. De aandrijflijn zal identiek zijn aan die van de gesloten uitgave en dus weerom ruim 950pk opwekken. Maar misschien wordt de dakloze telg net iets trager. Waar de kleine telg geen uitsluitsel over brengt, is wat er exact met het dak aan de hand is. Wordt het een paneel, of een stofje? Klapt het weg of moet je het wegknutselen. En schiet er nog wat over van de vlinderdeuren? Je ziet, we zullen nog wat te vertellen hebben als Ferrari er eenmaal zelf het doek af trekt.

Slechts 100 stuks

Van de LaFerrari werden er net geen 500 exemplaren gebouwd. Maar de dakloze telg komt er in niet meer dan 100 exemplaren. Neem maar van ons aan dat die allemaal al de deur uit zijn. En je moest trouwens al een ‘gewone’ LaFerrari hebben om in aanmerking te komen. Voor de meesten onder ons is dit schaalmodel dus eigenlijk veel relevanter...