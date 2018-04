Toyota Supra komt terug

Door: BV

Dat Toyota aan een nieuwe sportwagen werkt, is al lang geen geheim meer. Het doet dat samen met BMW. En al net zo lang als er wordt gefluisterd dat de Japanners met een achterwielaangedreven spierballenauto komen, wordt er gedroomd van de terugkeer van de Supra. Een droom die nu dichter bij de realiteit lijkt te komen.

Supra

Afgelopen week vroeg Toyota bij het Europese merkenbureau immers bescherming aan voor die naam in automobieltoepassingen. De laatste Supra verdween in 2002 uit de catalogus en de registratie - die periodiek vernieuwd moet worden - was inmiddels verlopen. Willen we een indicatie van hoe nieuwe Supra eruit komt te zien, dan is de FT-1 concept car uit 2014 wellicht het meest representatief.