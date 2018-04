Officieel: dit is de kont van de nieuwe Porsche Panamera

Door: BV

De nieuwe Porsche Panamera komt eraan. Dat weten we natuurlijk omdat het huidige model z’n tijd heeft gehad. Maar ook omdat de nieuweling zich inmiddels al uitgebreid door spionagefotografen liet betrappen. Op internet circuleert zelfs al een (niet al te beste) foto waarvan wordt beweerd dat die in de toekomstige catalogus komt. We weten zelfs al dat de Panamera het binnenin met heel wat minder knopjes doet. Slim van Porsche dat het dan maar begint met officieel te teasen met een onderdeel dat nog niet gedetailleerd in beeld kwam: de achterzijde.

De achterlichten hebben het meest weg van die van de Macan, terwijl de manier waarop de belettering onder de bijna helemaal doorlopende LED-strip wordt geparkeerd het meeste weg heeft van de nieuwe Porsche 718 Boxster / Cayman.

Het publieksdebuut van de Panamera staat op het programma van het Autosalon van Parijs, dat in september wordt gehouden.