Er komt een vernieuwde, euh, DeLorean?

Door: BV

En hij komt uit Texas. Daar zit immers een specialist in de illustere en iconische gevleugelde vierwieler uit Back To The Future. Dat bedrijf heet DeLorean Motor Company. Het wist de afgelopen jaren zo veel vervangonderdelen op de kop te tikken dat het in staat is om compleet nieuwe auto’s te bouwen op basis van chassisnummers die reeds zijn toegekend.

Beperkte oplage

De DMC-12 voor 2017 komt er in een oplage van 300 stuks. Aan de looks van de auto wordt niets gewijzigd. Hij heeft nog steeds z’n koetswerk in geborsteld aluminium. Maar onderhuids wordt er wel plaats gevonden voor aanpassingen. De DeLorean had immers meer zwakke punten dan z’n looks deden vermoeden. Zo zal de te zwakke Renault-V6-motor uitgewisseld zijn voor een hedendaags exemplaar dat effectief wat vermogen opwekt. Het bedrijf kiest momenteel nog uit drie kandidaten die minimaal 260 en maximaal 400pk sterk zijn. Eerder was nog sprake van een elektrische variant, maar dat plan lijkt begraven.

Aandrijflijn

Door de nieuwe motor, ziet DeLorean Motor Company zich wel genoodzaakt om andere velgen te monteren. De remmen moeten immers verbeterd worden en achter het originele lichtmetaal is daar geen plaats voor. Er komen 17- of 18-duimers in de plaats. We hopen wel dat die trouw blijven aan het design van het origineel.

En wat kost dat dan?

En de prijs, horen we je vragen? Helaas, daarover geen woord.