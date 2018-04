Al eens een 900pk sterke Dodge Challenger Hellcat gezien?

Door: BV

Je kan een standaard Dodge Challenger Hellcat, die je in de VS gewoon kan gaan bestellen bij de dealer, bezwaarlijk beschouwen als een watje. Zou er iemand bij 707pk denken dat dat toch nog net iets meer kan gebruiken? Blijkbaar wel, want Prior-design ontwikkelde een pakket dat de muscle car zo maar even 900pk sterk maakt.

Recht uit de hel

Het uiterlijk lijkt ook recht uit de hel te komen. Daar zorgen onder meer bronskleurige velgen en een uitgebreide wide bodykit voor. Gemeen is een understatement.

En de prestaties?

Er zijn geen officiële cijfers voor deze Hellcat. Maar je weet met zekerheid dat hij beter doet dan het exemplaar dat Dodge zelf bouwt. Voor even toch. Een 900pk sterk exemplaar wist immers al eens de voor de Amerikanen zo belangrijke 1/4 mile af te leggen in 9,7 tellen. Een tijd die vergelijkbaar is met die van een McLaren P1 en LaFerrari. Maar toen ging de aandrijfas aan frut…