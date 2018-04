Nieuwe Ford Ka voelt aan als budget-Aziaat

Door: BV

Er is een nieuwe Ford Ka. Net op tijd. De jongste generatie werd immers in 2009 voorgesteld. Die liep samen met de Fiat 500 van de band, maar kon niet rekenen op diens succes.

Ford Ka+

En dat plusje? Dat wordt aan de naam toegevoegd omdat de nieuweling groter is dan de vorige generatie en twee portieren extra krijgt. Volgens Ford is hij op vele maatvoeringen het beste jongetje van de klas. Hij mist echter wel de uitstraling van zijn voorganger. Het design is dan ook niet langer specifiek afgestemd op de Europese markt. De auto werd door Ford Brazilië ontwikkeld en is daar ook al bijna 2 jaar op de markt. En het is eraan te zien. Het voelt meer aan als een budget-Aziaat.

De auto is gebouwd op het platform van de Fiesta en deelt bovendien tal van componenten met dat model. Hij is verrassend genoeg dan ook bijna even lang als een Fiesta, maar wel nog 3cm smaller. Er zijn volgens het merk niet minder dan 21 door het interieur verspreide vakjes en in de koffer past 270 liter.

Compact gamma

Motorisch is de keuze beperkt tot een 70 en 85 pk sterke variant van de 1.2 liter Duratec benzinemotor; een viercilinder zonder turbo. Best opmerkelijk in een segment waar driecilinders de dienst uitmaken. Een handgeschakelde vijfbak is de enige leverbare transmissie waardoor het gamma behoorlijk overzichtelijk is.

Deze maand te bestellen

Een exacte prijs is er nog niet, maar je weet natuurlijk op voorhand dat de Ka+ uit de buurt van de Fiësta blijft. In elk geval zullen we op concrete bedragen niet lang moeten wachten. Ford start deze maand al met de verkoop.