Ironie: Chinese vrouw rijdt optiek binnen

Door: BV

In de Chinese stad Zhengzhou is een vrouw achterwaarts een optiek binnen gereden. Dat gebeurde nadat ze bij het parkeren het rempedaal niet meer vond. De schade wordt op ruim € 11.000 geschat. Dat is vanzelfsprekend alleen die aan de winkel. De Hyundai Mistra, een model dat uitsluitend in China wordt verkocht, maar nog het best te vergelijken is met een Hyundai i40, liep ook schade op. En de vrouw en één andere inzittende moesten gehospitaliseerd worden.