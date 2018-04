Is dat een Ford Raptor voor Europa?

Door: BV

De Ford Ranger werd door Ford Australië ontwikkeld. Omdat de meeste versies van de F150 door de tegenvoeters toch echt te groot gevonden werden. En wellicht is het daarom dat de pickup ook goed scoort in ons land. De jongste versie neemt een flinke hap uit de niche-pickup-markt. Maar de die hards, die dromen al lang niet meer van een F150. Die willen een exemplaar dat verbouwd is tot de terreinverslindende Raptor. Die zijn er wel in Europa, maar je moet ze via grijze kanalen opsnorren en alleen al de lengte- en breedtematen zorgen ervoor dat je op de parking van de supermarkt op zoek moet naar vier lege plaatsen.

Ford Ranger tuning

Maar kijk, er is een alternatief. Dat komt van bij M-sport. Klinkt alsof het iets met BMW-te maken heeft, maar het is de motorsportafdeling van Ford. Die hebben voor de Ranger deze ronduit brutaal ogende kit ontwikkeld. Het doet niets aan het motorvermogen. Dus die V8 waar je van droomt, dat kan niet. Maar wat extra bodemvrijheid, aanpassingen aan het chassis en - last but not least - de looks. Die zijn er nu wel.