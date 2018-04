Maserati zet scalpel in Quattroporte

Door: BV

Amper 24.000 Quattroportes zijn er gemaakt sinds Maserati in 2012 de nieuwste generatie voorstelde. Maar cijfers zijn relatief. Dergelijke aantallen zou op Duitse hoofdkwartieren tot een collectieve ontslagronde leiden, maar voor het merk met de Drietand is het best succesvol. Maar de bal moet nog even doorrollen. En daarom is er een facelift.

Weerom volgens het boekje

De facelift is er andermaal één volgens het boekje. We zien een strak getrokken voor- en achterbumper, hertekende grille en de introductie van nieuwe uitvoeringen. Die uitvoeringen heten GranLusso en GranSport. De Lusso is daarbij volledig gericht op 'Italiaans vakmanschap' terwijl de Sport zich van de dynamische kant laat zien.

Veel gladder

De techniek is zo goed als ongewijzigd, maar er werd wel gewerkt aan de aërodynamica. Zo is de grille afsluitbaar, wat meteen een verbetering van 10% teweeg brengt.

Meer vermogen voor snellere auto’s

Het motorengamma is ongewijzigd. Topmodel blijft de GTS-uitvoering met 3.8 liter biturbo-V8 van Ferrari (530 pk). Het is meteen ook de snelste met zijn sprinttijd naar 100 km/u in 4,7 seconden. Eronder vinden we de 3.0 biturbo-V6, eveneens van moeder Ferrari, met een vermogen van 410pk. Afgeleid van die V6 is er ook een 350pk sterk exemplaar. En dat is meteen het blok met de meeste nieuwswaarde. Die is voortaan immers 20pk rijker. De Quattroporte Diesel blijft met zijn V6-turbomotor met 275pk ongewijzigd. Maserati laat wel weten dat de topsnelheid van alle exemplaren net een tikkeltje beter werd - wellicht omwille van de verbeterde luchtweerstand - maar dat merkt geen kat natuurlijk.