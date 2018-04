Polestar maakt de XC90 T8 de snelste Volvo ooit

Door: BV

P olestar wil zichzelf zo snel mogelijk op de kaart krijgen tussen huistuners als AMG en M. En dat betekent tegenwoordig niet alleen dat je sedans van een extra portie paarden voorziet. Het moet natuurlijk ook voor hippe SUV’s. En uit de T8, die een viercilinder combineert met een elektromotor, weten de Zweden nu nog wat meer te persen. Samen goed voor 421pk en 680Nm. En hij hoort niet alleen meer pk’s in te spannen, maar ook vuriger te reageren.

In de nieuwe hoedanigheid gaat de XC90 T8 naar de honderd in 5,5 tellen. De elektrische adem blaast nog steeds even lang en daardoor kan ook de Polestar nog uitpakken met een abnormaal gunstig gemiddeld verbruik van 2,1l/100km.