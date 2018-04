VW vervalste 37 rapporten, liegt over meer dan uitstoot alleen

Door: BV

Korea heeft een bloeiende en grote auto-industrie. Eentje die op de thuismarkt nog altijd met het leeuwendeel van de orders gaat lopen, maar wiens dominante positie onder druk staat door akkoorden die de plaatselijke markt openbreken. De merken met thuisvoordeel hebben er alleen maar te verliezen. En misschien is het wel daarom dat de overheid er met grote ijver zoekt naar constructeurs die niet helemaal eerlijk waren over wat er aan de uitlaatzijde gebeurde. Er werd al eens met het vingertje gezwaaid naar Nissan. En nu is - vanzelfsprekend - VW ook aan de beurt.

Valse rapporten

Toch gaat het hier niet alleen om de inbreuken die VW al eerder toegaf. Het zogeheten dieselgate. Er is, zo klinkt het er, meer aan de hand. VW zou gegevens van 26 auto’s vervalst hebben om hun goedkeuring voor de Zuid-Koreaanse markt in de wacht te slepen. Het gaat over uitstoot, maar ook over bijvoorbeeld de hoeveelheid geluid die ze produceren. De Koreaanse overheid claimt dat ten minste 37 rapporten op die manier werden vervalst. Het beraadt zich nu over de gevolgen.