Skoda Kodiaq: dit is het design

Door: BV

In september toont Skoda z’n eerste echte SUV. Die auto zal Kodiaq heten en technisch veel gelijkenissen vertonen met de VW Tiguan en de Seat Ateca. En als we zeggen ‘veel gelijkenissen’, dan bedoelen we eigenlijk dat er nauwelijks verschil zal zijn. Maar de Tsjech wordt wel groter. Hij zal 4,70m lang meten (+20cm ivm met de Tiguan) en ook de wielbasis van 2,79m is er niet naast. Die extra centimeters worden gebruikt om een derde zetelrij aan te bieden.

Strakke lijnen

Het design komt sterk overeen met dat van de Vision S. Van een verrassing kan je dus nauwelijks spreken. Maar het is natuurlijk wel verzorgd en strak, zoals we al een tijd van Skoda gewend zijn.