Harley Davidson kiest voor elektriciteit

Door: BV

Een elektrische aandrijving produceert nauwelijks decibels. En daar moet je als fabrikant van Harley Davidson motoren toch enigszins nerveus van worden. Weinig machines hebben immers zo veel te danken aan hun kenmerkende sound. Maar je zet de tijd niet stil natuurlijk. En daarom komt er ook een emissievrije motor van Harley om aan het stopcontact te hangen.

LiveWire Concept

Het is al twee jaar geleden dat de Amerikanen voor het eerst hun teen in het stille badwater van de geluidsloze propulsie staken. Dat deden ze met de LiveWire concept (zie de foto’s bij dit item). Er is dus al lang en hard over nagedacht. En het in Milwaukee gevestigde bedrijf zal nog meer tijd nemen. Het kan nog vijf jaar duren eer hij er is.