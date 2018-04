Singer gaat naar Goodwood en neemt mee…

Door: BV

Singer, de Amerikaanse bouwer van retro-Porsches gaat naar het Goodwood Festival of Speed. Het merk krijgt onderdak in de Michelin Supercar Paddock. Daar zal Singer deze Newcastle voorstellen. Singer doopt z’n creaties altijd naar de thuis die het model zal krijgen. En geen twee zijn gelijk.

Ja, deze Singer is dus voor de Engelse markt. Vandaar dat het stuur rechts staat. Van oorsprong was dit een Porsche 964 uit 1990. Maar alles is natuurlijk op z’n Singers aangepakt. Met een bijna ridicuul oog voor detail. En daar hoort ook een flink aangepakte motor bij. In dit geval is het een 4-liter zescilinder boxer die zonder hulp van turbo’s al aan 390pk geraakt. Voldoende voor een sprint naar 60Mph in 3,3 tellen.

