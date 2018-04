Red Bull hyper-Aston-Martin in het geheim getoond

Door: BV

Red Bull en Aston Martin werken samen aan een hypercar. Het woord is op z’n plaats, alleen al omdat het prijskaartje ervan astronomisch zal zijn. Er wordt gefluisterd dat hij ergens tussen € 2,5 en 4 miljoen zal kosten. Een veelvoud van wat Bugatti voor de Chiron vraagt, om maar wat te zeggen.

Er wordt vooralsnog vooral omfloerst gesproken en gefluisterd over de Red Bull. Maar enkele details zijn inmiddels uitgelekt. Zo zou het design niet zo extreem zijn als de prestaties. En Aston Martin zelf gaf al aan dat het zou gaan om een auto met middenmotor die maximaal een ton zou wegen, maar die ook korte tijd elektrisch zou kunnen rijden.

Een select clubje potentiële klanten kreeg naar verluidt een kleimodel (op ware grootte) van het model te zien tijdens het weekend van de Monaco GP. Of daar ook al aankoopbeloften of voorschotten werden gesprokkeld, blijft in een sluier van geheimzinnigheid gehuld.