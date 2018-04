Dit busje rijdt in Washington zonder bestuurder rond

Door: ADD

De Amerikaanse technologiepionier Local Motors komt na de auto uit de 3D-printer nu met een ander onconventioneel transport idee: een autonome minibus. Met de zelfrijdende mini-shuttle Olli willen ze het openbaar vervoer herdefiniëren.

Het elektrisch aangedreven busje is slechts 3,92 meter lang (kleiner dus dan pakweg een Golf), maar heeft wel een plafondhoogte van 1,95 meter. Daarin passen 12 passagiers die op bankjes langs de wanden plaatsnemen. Een chauffeur is er dus niet en Olli rijdt op vooraf vastgestelde routes in bijvoorbeeld de binnenstad of op een universiteitscampus. Zijn weg vindt Olli dan weer dankzij lidar- en camerasensoren en een GPS-module.

Praten met buschauffeur niet verboden

De virtuele chauffeur van Olli is niet louter stuurman, hij is er ook om informatie te verschaffen. Met behulp van IBM's supercomputer Watson kunnen vragen van de inzittenden over de route, het voertuig en de rijstijl geïnterpreteerd en beantwoord worden. Watson kan ook toeristische informatie en tips voor uitstapjes geven.

Gemonitord

Helemaal zonder menselijke hulp moet Olli het niet stellen. Local Motors belooft dat de rit voortdurend via een service center in de gaten gehouden wordt. Zo kan er in geval van nood steeds iemand ingrijpen. Het eerste Olli-exemplaar treedt nu in Washington DC in dienst, op het einde van het jaar zouden Miami en Las Vegas volgen.