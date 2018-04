Range Rover Evoque niet breed genoeg? Hamann lost het op

Door: BV

Hamann vergrijpt zich als Duitse tuner het liefst aan een BMW. Maar het heeft af en toe ook eens zin in een trendy brok van een andere makelij. De Range Rover Evoque natuurlijk. Die worden met hele treinladingen tegelijk verkocht en de tuner denkt dat nogal wat klanten eigenlijk vinden dat hij onvoldoende breed is. En als er meer power nodig is, dan kan ook dat geregeld worden.

Alle opsmuk gaat gepaard met een bodemvrijheid die 3cm wordt ingekrompen en een setje velgen dat 22” diameter heeft. Zoals gezegd, de vermogens worden ook opgepept. De 150pk sterke diesel gaat bij Hamann van 150 naar 180pk en de 240pk sterke viercilinder benzine stelt na de kuur 260pk ter beschikking. Technische aanpassingen doet Hamann niet, het gaat louter om chiptuning.