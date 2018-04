Brabus maakt S-Klasse 's werelds snelste cabrio voor 4

Door: BV

De Mercedes S-Klasse Cabrio is van huis uit nooit traag. Koop een versie met AMG in de naam en je kan je flaneervierzitter zelfs met 600pk krijgen. Komt uit een 5,5l V8 met een turbo per cilinderbank. En dan heb je ook 1.000Nm trekkracht, voor het effortless waften naar eender welke snelheid die je in gedachten had. Elektronisch begrensd tussen haakjes, want de Duitse fabrikant wil de tandwielen voor erger behoeden. Brabus heeft daar echter geen capsones over. Het boort het blok op naar 5,9l en het prutst wat met de beademing ét voila: 850pk en zo maar eventjes 1.150Nm.

Prestaties

Zelfs met vier wielen die al dat geweld willen omzetten naar voorwaartse kracht, worden er wellicht nog heel wat pk’s omgezet in rook. Wat overblijft is een behoorlijk zware koets die amper 3,5 tellen na het volledig induwen van het gaspedaal aan 100km/u door de lucht klieft. 9,4 seconden na de lancering is 200km/u een feit. En de top? Die bedraagt nu 350km/u. Serieus snel.

Snelste vierpersoons cabriolet ter wereld

Snel genoeg om bovenstaande titel te claimen, zegt Brabus. Maar ook meteen voldoende vlot om wat aanpassingen aan onderstel en aerodynamica te kunnen gebruiken. Die zitten daarom bij Brabus in het pakket.