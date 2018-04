Star Trek-acteur geplet door eigen Jeep Grand Cherokee

Door: ADD

De jonge Amerikaanse acteur Anton Yelchin (27) kwam zondagochtend op zijn oprit om het leven toen hij verpletterd door werd een Jeep Grand Cherokee. De Jeep was eerder omwille van een mankement al teruggeroepen.

Verpletterd tussen auto en brievenbus

Yelchin die vooral bekendheid vergaarde als Pavel Chekov in Star Trek werd door zijn vrienden aangetroffen tussen zijn auto en een bakstenen brievenbus. De lokale politie heeft ondertussen bevestigd dat het om een Jeep Grand Cherokee uit 2015 ging.

Onduidelijk signaal

Fiat Chrysler had in 2014 en 2015 gebouwde Jeep Grand Cherokee met automaat teruggeroepen omdat ze vreesden voor veiligheidsrisico’s. De auto’s waarschuwden namelijk de bestuurder onvoldoende als die uitstapte en de versnellingspook in de parkeerstand vergat te zetten. De Grand Cherokees konden na het parkeren wegrollen en zo de bestuurder raken, aldus de waarschuwing van Fiat Chrysler in april.

Nog geen conclussies

De constructeur betuigde al zijn medeleven aan de familie en vrienden van Yelchin en liet weten bij het onderzoek te zullen helpen. Maar om de oorzaak van het tragische ongeval te identificeren, zou het nog te vroeg zijn.