Volvo S90 en V90 met R-Design

Door: BV

Deze zomer laat Volvo de S90 en V90 los op de Belgische markt. De eerste kan je inmiddels zelfs al een tijdje bestellen. Je kan ze alleen met vierpitters krijgen, al proberen accu en elektromotor je pk-honger te stillen. Een groot contrast met de zes- of achtcilinders waar je concurrenten als een Mercedes-Benz E-Klasse of BMW 5-Reeks nog in kan krijgen. En een nog groter contrast met de 12-cilinders die je in de absolute gammatoppers à la 7-Reeks vindt. Maar dat betekent niet dat je niet wat sportieve stijl mag etaleren. De R-Design-reeks helpt je daarbij.

Carbon iemand?

Aan de buitenzijde wordt er wat aan de bumperschilden gewerkt en bestel je bij voorkeur een iets fellere tint om je specifieke R-Design vijfsspaaksvelgen (met een dun randje rubber eromheen) extra in de verf te zetten. Aan de binnenzijde zijn sportzetels het voornaamste nieuws. Maar er wordt ook aan de stijl gewerkt, met carbon voor de sierlijsten en een nieuw stuurwiel.

Voor 2017

Bestellen kan vanaf september. Rijden pas begin volgend jaar.