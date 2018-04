Politie Dilbeek in meer dan € 50.000 kostende Volvo XC90

Door: BV

De Politie van Dilbeek nam drie nieuwe voertuigen in gebruik. De verkeersdienst van de gemeente krijgt een goed uitgeruste Volkswagen Crafter, die dienst kan doen als mobiel kantoor, bijvoorbeeld bij verkeerscontroles. En de interventiedienst van de politiezone bedient zich van twee nieuwe Volvo’s XC90, voorzien van een 225pk sterke viercilinder.

De auto’s hebben elk een prijskaartje van € 52.000. Het korps omschrijft ze als ‘robuuste terreinwagens’, die voor een periode van vier jaar worden geleased. Koop dus over vier jaar vooral geen witte XC90 in occasie. Het korps gebruikt ze om twee van hun Volkswagens Touareg mee te vervangen. En dat de politie in (het schijnbaar erg bergachtige) Dilbeek een voorliefde heeft voor terreinwagens mag blijken uit het feit dat de arm der wet zich in een nog verder verleden voortbewoog in een Audi Q7. De korpsleiding zegt dat dergelijk auto’s nodig zijn omdat de politie-agenten nu eenmaal een minimum aan ruimte nodig hebben.