McLaren 570S Sprint leeft tussen grind en curbstones

Door: BV

We zegden het al eerder: net als bij Porsche is er tegenwoordig bij McLaren niet meer wijs te geraken uit de hoeveelheid versies en varianten. De Britten trachten met een zelden geziene gedrevenheid alle kleine niches te vullen. Op Goodwood presenteert het sportwagenmerk de 570S Sprint. Een auto die is ontwikkeld voor het circuit, maar niet voldoet aan de regels van één of andere wedstrijdklasse. Speciaal voor circuitdagen dus.

Betere aerodynamica

Deze variant is voorzien van aangepaste aerodynamica voor een betere koeling, maar ook voor meer downforce. De wielen worden nu gemonteerd met een centrale wielmoer en het interieur grotendeels gestript. Je zit tenslotte in sportkuipjes met zespuntsgordels.

Niet krachtiger

Aan de motor is niet gesleuteld. Die is nog altijd 3.8 liter groot, wordt geholpen door twee turbo's en is mede daardoor 570pk sterk. Standaard wordt het model in McLaren Orange gespoten, maar de mogelijkheden zijn uiteraard eindeloos. De prijs is vastgesteld op £ 148.000.