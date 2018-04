Paal verkeerde kleur? Weg boete!

Door: BV

Een man in het Leuvense heeft z’n parkeerboete van € 22,50 met succes aangevochten. De reden voor zijn verzet? Het bord stond op een verkeerde paal.

Parkeerborden verplicht op oranje paal

De man kreeg afgelopen maand een boete voor foutparkeren. Maar hij wist dat een wet uit 1976 bepaalt dat verkeersborden die betalend parkeren aanduiden op een oranje paal gemonteerd moeten worden. Een andere kleur mag niet. Optimal Parking Control, dat ter plaatse de ‘parkeerretributies’ uitschrijft, zocht de wetgeving op en concludeerde dat de boete van de man niet geldig was. Voor zover bekend, zijn de bekeuringen die werden uitgeschreven aan mensen die niet protesteerden, nog steeds geldig.

Iedereen gelijk voor de wet?

Heel wat gemeenten geven aan dat hun parkeerborden niet op het juiste type paal staat. In Leuven zal de kleur in elk geval aangepast worden. Andere besturen zijn van mening dat het bord ook moet nageleefd worden als het niet conform is.

Waarom oranje?

De wetgever gaf destijds ook een motivatie voor het verplichten van de oranje paal. Die moet automobilisten, ook wanneer ze zich bijvoorbeeld omdraaien in een straat, meteen laten weten dat het bord in kwestie altijd hun aandacht vergt. Daarom zijn parkeerborden extra opvallend.