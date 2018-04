Gelekt: dit is de nieuwe Porsche Panamera

Door: BV

Hij is er: de nieuwe Porsche Panamera. En hij is er, zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, sneller dan het merk het zelf had gewild. De officiële voorstelling is op 28 juni. Dan lees je er uiteraard alles over op Auto55.be.

Gekende stijl

Van de poep van de Duitsers hadden we al een onderbelichte snapshot gekregen. En van het interieur was er eerder al een spyshot. En nu zijn er eigenlijk helemaal geen geheimen meer. Het resultaat is onmiskenbaar nog steeds een Panamera. Het had een grondige facelift kunnen zijn. Dat mag echter niet verbazen, want dat is nu eenmaal de modus operandi van het bedrijf.

En onderhuids?

Ja, daar zal een pak meer nieuws te rapen zijn. De nieuwe Panamera staat in elk geval op een gloednieuw onderstel dat 100kg minder gewicht op de schaal zet. Alleen al daardoor mag je rekenen op minder verbruik en scherpere prestaties. En dat er een eveneens fonkelnieuwe achtcilinder bij de voorwielen plaats zal nemen, dat is eerder ook al bevestigd.