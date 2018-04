Toyota toont interieur compacte SUV C-HR

Door: BV

Afgelopen maand maart toonde Toyota op het Autosalon van Genève al z’n nieuwe compacte SUV C-HR. Een erg hoekig ding dat in elk geval op vlak van design per vierkante centimeter een flinke poging onderneemt om de Nissan Juke, Ford Ecosport, Mazda CX-3 en gelijken naar de kroon te stoten.

De première van het model ligt inmiddels achter ons, maar op commercialisering is het nog wachten tot de herfst. Europa is zowaar bij de eerste regio’s om hem te krijgen. Hoog tijd dus dat de Japanners het interieur even vrijgaven.

Over die binnenzijde kunnen we kort zijn. Toyota probeert er karakter in te injecteren met twee ingrediënten. De eerste is een felgekleurde decoratieband door de binnenzijde, de tweede is een gigantisch scherm dat in de middentunnel is geparkeerd. Wie z’n trommelvliezen wil trakteren, zal Toyota’s nieuwste infotainmentsysteem kunnen combineren met een JBL geluidsinstallatie met 9 luidsprekers. De eerder al vrijgegeven details ontdek je hier.