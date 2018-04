€ 3.500 voor een nacht met Maserati

Door: BV

Maserati heeft de handen in elkaar geslagen met het prestigieuze Hotel de Paris. In dat vijf sterren geclassificeerde hotel in Monte Carlo kan je nu een nacht doorbrengen in complete Maserati stijl met uitzicht over de haven van Monte-Carlo.

Hotel de Paris

Natuurlijk staat Maserati niet zomaar naast het nummer van suite 312-322. Het Italiaanse merk heeft alles uit de kast gehaald om je achter de deur onder te dompelen in hun unieke luxueuze sfeer, met specifiek meubilair en een aankleding die anders is dan die van de rest van het hotel. In het Hotel De Paris je hoofd te slapen leggen is nooit goedkoop. Maar nu kost het je al € 3.500 per nacht. Je moet je wel haasten, want op 30 september wordt de suite weer heringericht.