Officieel: de nieuwe Porsche Panamera

Na enkele lekken is de nieuwe Porsche Panamera er nu officieel. En we kunnen meteen stellen dat er niets fundamenteels verandert aan het model. Een typische generatiewissel à la Porsche. Dat het model doorheen z’n carrière flink kritiek te slikken kreeg omwille van z’n uiterlijk, heeft daar niets aan gewijzigd. Logisch, want het was desondanks bij tijden de best verkopende Porsche van allemaal. En ditmaal komt er ook nog een ‘shooting brake’-variant aan. Daarvan hebben we al een voorbode achter de kiezen.

Dikke billen

Het meeste werk kroop in de achterzijde, die ook voor de meeste controverse zorgde. De billen blijven dik, maar Porsche 911 4S-achtige achterlichtunits moeten ook wat extra elegantie brengen.

Alleen een echte toerenteller

Binnenin maakt de Panamera een grotere sprong. Het model treedt het digitale tijdperk binnen en dat is vooral te merken aan het zogenoemde Porsche Advanced Cockpit, een instrumentarium dat voortaan voor 90% uit pixels is opgetrokken. Alleen de toerenteller is nog analoog. Het scherm achter het stuurwiel wordt bijgestaan door een 12,3 inch groot centraal display van het Porsche Communication Management en is door de bestuurder en de passagier individueel te configureren. In het PCM zijn tevens onder meer online (navigatie-)functies, smartphone-integratie via Apple Car Play en spaakbediening geïntegreerd. Sowieso is het aantal fysieke knoppen opvallend verminderd. Daarvoor in de plaats zijn aanrakingsgevoelige panelen gekomen. Zelfs de centrale ventilatieopeningen kunnen op die manier bediend worden.

Groter

Je zou het niet direct zeggen, maar de Panamera is enkele centimeters gegroeid. Ruim 3 centimeter is erbij gekomen in de totale lengte en eveneens 3 centimeter aan wielbasis. Porsche meldt dat de groei ten goede komt aan de achterpassagiers. Dat mocht ook wel. Wat is gebleven zijn de vier identieke zetels

Nieuwe motoren

Op technisch vlak pakt de nieuwe Panamera uit met een gloednieuw platform en dito V8. Die passeerde eerder al de revue. Dit achtcilinderblok is bestemd voor de Panamera Turbo die ermee in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprint. Met het optionele Sport Chrono Pakket zelfs in 3,6 seconden.

De aangeboden zescilinders zijn ook compleet nieuw en beschikken eveneens allemaal over turbotechnologie. Zo beschikt de Panamera 4S over een 2.9 liter V6-biturbo met een vermogen van 440 pk en 550 Nm. Dit vertaalt zich in een sprint naar 100 in 4,4 seconden (4,2 met Sport Chrono Pakket) en een topsnelheid van 289 km/u. Het gemiddelde verbruik varieert afhankelijk van de uitvoering tussen 8,1 en 8,2 l/100 km.

De Panamera Diesel dan. Die doet het nu met een 422 pk sterke V8 en kan liefst 850 Nm aan trekkracht opwekken. Niet zo gek dus dat de sprint ruim binnen de vijf tellen is voltooid en de top op 285 km/u ligt. Het gemiddelde verbruik van de Panamera 4S Diesel komt uit op 6,7 l/100 km.