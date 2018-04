Productiefout Jeep verantwoordelijk voor minstens 266 ongelukken

Door: BV

Fiat-Chrysler Automobiles kondigde enkele maanden geleden al een terugroepactie aan voor ruim een miljoen Chrysler 300 (van 2012 tot 2014 dus wellicht is ook de Lancia Thema getroffen), Dodge Charger en Jeep Grand Cherokee. De reden? Een slechte versnellingspook voor een automatische versnellingsbak. Daardoor kan de bestuurder niet altijd zien of voelen of z’n auto in neutraal, dan wel de parkeerstand staat.

Star Trek acteur Anton Yelchin verloor het leven omdat zijn Jeep Grand Cherokee onverwacht wegbolde en hem verpletterde. Die Jeep valt onder de bewuste terugroepactie, maar het is nog niet bewezen of de fout aan de oorzaak lag. Wat wel duidelijker wordt, is wat de omvang is. De Amerikaanse NHTSA heeft inmiddels weet van bijna 700 klachten, 266 ongelukken en ten minste 68 gewonden.