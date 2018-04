Website vecht met succes 160.000 parkeerboetes aan

Door: BV

Een website die ontwikkeld werd door de 19-jarige student Joshua Browder vechtte sinds z’n oprichting minder dan twee jaar geleden succesvol 160.000 parkeertickets aan. Goed voor een waarde van bijna € 4 miljoen.

Browder bouwde de website DoNotPay toen hij in Londen 30 parkeertickets kreeg. De website is specifiek ontwikkeld voor gebruik in die stad, maar hij breidde de mogelijkheden ook al uit naar New York. De site stelt mensen die denken onterecht beboet te zijn enkele vragen om te bepalen of er grond is voor een protest. En als dat positief is, loodst het programma de gebruiker door het ganse proces. Het protest wordt in 64% van de gevallen aanvaard.

De site is zo succesvol dat de oprichter wil uitbreiden naar andere steden. Seattle is de volgende. België staat voorlopig niet op de lijst, maar misschien brengt dit wel iemand op ideeën. We weten in elk geval al dat de site zou kunnen vragen of het bord betalend parkeren wel op een oranje paal stond.