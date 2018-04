Tesla autopilot maakt eerste dodelijk slachtoffer

Door: BV

Een 40-jarige Noord-Amerikaan uit Florida gaat de geschiedenisboeken in als het eerste dodelijke slachtoffer in een autonoom rijdende auto. Z'n Tesla Model S reed op autopilot toen die een overstekende (dwarsende) vrachtwagen niet herkende waardoor de auto zonder remmen inreed in de flank van de aanhanger. De bestuurder was wellicht op slag dood.

Het ongeluk gebeurde al op 7 mei, maar het Amerikaanse NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency) gaf er pas nu meer details over vrij. Het instituut lanceert meteen de hypothese dat de camera het witte vlak van de aanhanger niet kon onderscheiden van de witte lucht en daarom niet reageerde. Maar een Tesla vertrouwt voor het detecteren van obstakels niet alleen op camera's. Waarom de andere systemen niet ingrepen, wordt niet verklaard.

Tesla reageert

Volgens Tesla bewijst het ongeluk net de veiligheid van de Autopilot. Het bedrijf claimt dat de Autopilot door z'n klanten al gedurende 130 miljoen mijlen werd gebruikt, terwijl er in de VS gemiddeld elke 94 miljoen mijlen een dode valt. Wereldwijd is dat zelfs elke 60 miljoen mijlen. Een stelling waarin het bedrijf verzaakt te melden dat de Autopilot slechts in een beperkt aantal situaties kan ingeschakeld worden, zoals snelwegverkeer bij duidelijke markeringen en dat de Autopilot geen complexe (risicovolle) manoeuvres kan uitvoeren. Hij kan niet eens rechtsaf slaan op een kruispunt.