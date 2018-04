Wie wil een Mercedes E63 AMG met 1.000pk en 2 zitplaatsen?

Door: BV

Een nieuwe Mercedes E63 AMG komt er later dit jaar. Die zal zo’n 600pk hebben en - wat onlangs werd bevestigd - altijd op de vier wielen aangedreven worden. Intussen neemt de Duitse tuner Posaidon afscheid van de uittredende generatie op een spectaculaire manier.

Duitse hot rod

De 5,5l biturbo V8 is opgewerkt tot een ronduit absurde 1.020pk en 1.400Nm trekkracht. Aan de basis liggen nieuwe, veel grotere turbo’s, maar Poseidon moest natuurlijk bijna alles aanpassen om ervoor te zorgen dat de pistons je niet om de oren vliegen als je gas geeft.

Tegelijk gooiden de Duitsers de achterbank overboord. Zo’n vierdeurs met slechts twee zitplaatsen komt natuurlijk raar over, maar minder gewicht helpt de prestaties natuurlijk aanscherpen. En die zijn net zo spectaculair als je vermoed. 100km/u is geschiedenis na 2,8 seconden. En er komt een elektronische begrenzer aan te pas om de auto bij -ga even zitten- 386km/u in te tomen. Waarom dat nodig is? Nog sneller en de banden lopen van de velg.